O Hotel-escola Bela Vista estará promovendo uma cativante colônia de férias destinada a crianças de 5 a 14 anos, entre os dias 22 e 27 de janeiro. Durante seis dias, as atividades acontecerão na área verde do hotel, proporcionando uma experiência única com resgate de brincadeiras antigas, atividades esportivas, oficinas gastronômicas, educacionais e culturais.

A programação, cuidadosamente elaborada em parceria com a empresa Animaí e Bestjump, inclui uma variedade de atividades para estimular a vivacidade e a criatividade das crianças. Entre as atrações estão brinquedos infláveis como skibunda, jogos molhados, oficinas de arte e pintura de gesso, atividades esportivas, oficina de skate, além de uma visita ao Centro Cultural Fundação CSN com atividades ambientais do Programa de Educação Ambiental.

“Serão diversas experiências para a criançada que vão explorar o lúdico e a vivência durante a semana de atividades. É uma experiência diferenciada, as crianças são incentivadas a participarem de uma rotina diferente, o que fortalece de vínculo afetivo através do brincar, além de reforçar convivência e socialização”, disse Carla Carvalho, coordenadora de eventos do Hotel-escola Bela Vista.

As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas diretamente pelo WhatsApp da Central de Eventos: (24) 3344-1970. O investimento é de R$ 490 por criança, R$ 440 em caso de irmãos, e R$ 150 por criança para o dia avulso. O pagamento pode ser realizado via transferência bancária ou em até 6x no cartão de crédito.

Foto: divulgação