A Polícia Civil de Barra Mansa está a procura de um homem, de 30 anos, suspeito de agredir a ex-companheira com uma marreta e uma faca. O crime ocorreu no domingo (dia 14), no distrito de Rialto. A vítima tem de 27 anos e o motivo das agressões, segundo ela, seria o fato de o homem não aceitar o fim do relacionamento.

O suspeito fugiu após o crime e a vítima deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), sendo transferida posteriormente para a Santa Casa de Misericórdia. O estado de saúde dela é considerado estável.

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa.