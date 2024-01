A Rodovia Presidente Dutra registrou ao menos três acidentes nesta terça-feira (dia 16), todos na altura de Piraí, provocando transtornos aos motoristas e congestionamentos ao longo da via. O primeiro ocorreu no km 220, onde um caminhão tombou, derramando sua carga de biscoitos pela pista.

Já no km 247, um acidente envolvendo uma motocicleta resultou na queda do veículo, também gerando retenções no trânsito na região. Até o momento, não há informações sobre o estado do motociclista envolvido.

O terceiro acidente aconteceu na altura do km 304, na pista sentido São Paulo, envolvendo saque de carga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o impacto desses acidentes refletiu-se em um congestionamento significativo na subida da Serra das Araras, estendendo-se desde o km 220 até o pedágio de Seropédica. Por volta das 18h, era estimado aproximadamente 12 quilômetros de congestionamento, segundo a PRF.



*Mais informações serão fornecidas em breve, à medida que as autoridades atualizarem os detalhes.