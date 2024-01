Durante o período de férias, um cenário preocupante se desenha nos hemocentros de todo o Brasil, com a queda significativa nas doações de sangue. Em Angra dos Reis, a situação não é diferente, e a Prefeitura tem se empenhado em campanhas de conscientização para superar esse desafio.

Anualmente, o Ministério da Saúde alerta sobre a redução no número de doadores durante as férias. O aplicativo lançado pelo governo federal, vinculado ao ConecteSUS, visa facilitar a localização de centros de saúde e incentivar a doação de sangue.

A Prefeitura de Angra não fica atrás e intensifica suas campanhas de conscientização durante as férias. Por meio de panfletos e materiais educativos, a população é informada sobre a importância da doação de sangue.

As redes sociais do governo municipal tornam-se veículos essenciais na divulgação das campanhas, com cards informativos destacando a relevância desse gesto solidário. Com a queda de até 25% nas doações durante o verão, o Município busca sensibilizar os cidadãos para manter os estoques de sangue em níveis adequados.

Sabendo da importância da doação, a prefeitura de Angra separou algumas dicas e instruções para aqueles que desejam doar

Onde doar

Em Angra dos Reis, as doações devem ser feitas no Hemonúcleo Costa Verde, no Hospital Municipal da Japuíba, na Rua Japoranga, 1700. O local fica aberto de segunda a sexta, das 8h às 12h, e das 13h30 às 16h30. Não há necessidade de agendamento.

Como funciona a doação

Chegando ao Hemonúcleo, o candidato à doação de sangue deverá se apresentar com um documento de identidade com foto. Em seguida, será realizada uma triagem clínica, onde serão verificados: pressão arterial, temperatura, dosagem de hemoglobina e verificação de peso. O candidato também passará por uma entrevista individual e sigilosa para verificar se a doação pode ser feita naquele momento.

Caso a doação possa ser feita, o candidato é encaminhado para a coleta do sangue. A doação é feita por meio de punção com agulha em uma veia do braço, com material estéril, descartável e padronizado, o que permite a coleta do sangue no tempo e quantidade adequados, além de assegurar que não haverá contaminação do doador. O volume máximo de sangue colhido é de 450 ml em um tempo médio de 7 a 10 minutos.

Após a doação, é importante que o doador consuma o lanche oferecido gratuitamente para melhorar os níveis de glicemia (açúcar) e hidratação, diminuindo os riscos de apresentar problemas após a doação. Os doadores poderão ter atestado médico para o dia da doação de sangue

Quem pode doar?

Podem ser doadores de sangue as pessoas com idade entre 16 e 69 anos. Os menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável. Os que tiverem entre 60 e 69 anos só podem doar caso já tenham doado anteriormente antes dos 60 anos. O peso mínimo para a doação é de 50 kg.

Preparação para a doação

Em toda doação, alguns cuidados são necessários para que a captação seja feita de forma eficaz, são eles: ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue.

Em caso de dúvidas, o doador pode contatar o Hemonúcleo pelo telefone (24) 3369-6133 ou pelo e-mail [email protected].

Foto: Wagner Gusmão