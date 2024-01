O governador Cláudio Castro acompanhou o monitoramento das consequências dos temporais, neste domingo (dia 21), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), com secretários e responsáveis por órgãos estaduais envolvidos nos trabalhos de auxílio aos municípios. Ele determinou a continuidade da mobilização total das equipes de socorro, ainda por conta da previsão de mau tempo em todo o Estado do Rio de Janeiro no decorrer do dia. Castro, que está atento às ações do Estado desde às 3h30 da madrugada, ligou para prefeitos das cidades onde os riscos alto e muito alto de temporais ainda prevalecem.

“Os transtornos não foram como os que a gente viu no fim de semana passado. O que ainda preocupa é a previsão de mais chuvas fortes nas próximas horas. Estou ligando para cada prefeito, falando sobre os riscos, para que as prefeituras, por meio de suas Defesas Civis, estejam completamente prontas para qualquer problema”, afirmou Castro.

De acordo com o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros RJ, coronel Leandro Monteiro, a corporação foi acionada para 40 ocorrências relacionadas às chuvas desde a madrugada deste domingo em todo o Estado. A maioria referente a salvamentos de pessoas, inundações e alagamentos. Até o momento, não há relatos de vítimas nas últimas 24 horas. Este ano, todas as Defesas Civis municipais foram treinadas para ativarem seus planos de contingência em caso de necessidade.

Ao longo da madrugada, 82 sirenes foram acionadas na Capital, 6 em Petrópolis, 9 em Queimados, 4 em São João de Meriti, 2 em Duque de Caxias e 1 em Magé. O risco hidrológico permanece muito alto nos municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti. O risco hidrológico é alto nos municípios de Niterói, Magé, Seropédica, Petrópolis, Queimados e Paracambi.

O risco geológico, por sua vez, é alto em Petrópolis, Queimados e Paracambi, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Belford Roxo e Cachoeiras de Macacu.

“Vocês que moram nestas cidades, a gente faz um clamor: preste atenção nas orientações das Defesas Civis, nas redes sociais do Governo do Estado e nas minhas redes pessoais. Nós comunicamos tudo que está acontecendo. É fundamental que todos sigam as orientações para que a gente garanta o bem mais precioso de todos, que é a vida”, destacou o governador.

Previsão

O panorama meteorológico é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada, em todas as regiões, a partir do período da tarde. Os ventos estarão moderados.