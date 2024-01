Pela primeira vez durante seu mandato, o prefeito Neto (PP) reconheceu publicamente que não conseguirá concluir todas as obras em andamento em Volta Redonda até o final de seu governo, previsto para encerrar em 31 de dezembro deste ano. Em uma declaração na manhã de quinta-feira (18), o chefe do Palácio 17 de Julho admitiu que, pelo menos, 10% dos serviços podem ficar para a próxima administração.

“Vou terminar meu mandato com 90% das obras prontas. Estamos cobrando o governo do estado, que está nos ajudando muito”, disse Neto durante participação em programa de rádio.

Apesar dessa admissão, Neto comprometeu-se a finalizar a revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, até o término desta administração. No entanto, a retomada da obra após as festas de final de ano continua causando transtornos aos moradores e comerciantes da região.

O pacote de obras notavelmente atrasadas também pode incluir projetos cruciais, como a ampliação do Hospital São João Batista e até mesmo os viadutos que fazem parte do novo plano de mobilidade urbana do município. Além da Rua 33, algumas das obras destacadas que enfrentam significativos atrasos são:

Revitalização do Espaço Zélia Arbex

O Espaço Zélia Arbex, conhecido por abrigar eventos culturais e exposições, deveria ter sido entregue à população em agosto do ano passado. Orçada em R$ 441 mil, a obra, que começou em 22 de maio de 2023, tinha prazo de conclusão previsto para três meses. O atraso levanta dúvidas sobre os motivos e os possíveis impactos nas atividades culturais programadas para o local.

Reforma da Central do Samu

O contrato entre a secretaria de Saúde de Volta Redonda e a empresa Habitar Construções, Paisagismo e Serviços previa a finalização da reforma da Central de Regulação de Urgência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em quatro meses. Iniciado em setembro passado, em um imóvel no bairro Vila Rica/Tiradentes, com um custo de R$ 423 mil, o prazo estipulado é janeiro de 2024. Ao que tudo indica, o contrato deverá receber aditivo de prazo.

Discurso

Ao admitir as dificuldades em concluir essas obras, o prefeito Neto destacou os avanços financeiros desde o início de sua gestão em janeiro de 2021, incluindo o pagamento pontual de salários, décimo-terceiro e a quitação de dívidas com a Light, precatórios e fornecedores. Contudo, os desafios enfrentados para cumprir a meta estabelecida levantam questionamentos sobre a gestão eficaz dos prazos e recursos em projetos públicos, deixando a população à espera de respostas claras e soluções concretas.

