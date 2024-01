Aos 17 anos, Helena Moreira Alves, estudante do Colégio Nossa Senhora do Amparo, em Barra Mansa, atingiu a nota máxima de 1000 na redação do Enem 2023. Ela faz parte de um seleto grupo de apenas 60 estudantes em todo o país que alcançaram essa pontuação impressionante.

“Foi um misto de alegria e surpresa! Em 2022, fiz o Enem como treineira e alcancei 920 pontos na redação. Me dediquei bastante aos estudos no ano passado, então esperava ter uma nota melhor. Mas nunca pensei que fosse conseguir tirar 1000”, compartilhou emocionada a jovem estudante.

O tema da redação deste ano foi ‘Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil’. Helena destacou a amplitude do assunto e agradeceu à preparação fornecida pelo Colégio, que foi fundamental para abordar a questão de maneira eficaz.

“Desde o primeiro ano do Ensino Médio, temos aulas focadas em redação e no Enem, com realização de diversos simulados e provas. Os professores abordam muitos repertórios, e sem dúvidas, isso foi essencial para conquistar o meu resultado”, enfatizou Helena, que agora almeja uma vaga no curso de Medicina por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O professor de redação do Amparo, Filipe Cassiano, expressou seu orgulho pelo esforço e dedicação da estudante. “Helena sempre foi muito dedicada, é uma aluna exemplar. A nota 1000 é resultado do seu esforço aliado a uma metodologia educacional que contemplou aulas, provas e simulados diversos desde o primeiro ano do Ensino Médio”, elogiou.

A diretora do Colégio Amparo, Irmã Maria Cleidimária Pinheiro, parabenizou a jovem pelo feito. “Estamos muito felizes com a conquista da Helena! No estado do Rio, tivemos apenas sete notas 1000, e nossa escola e cidade entraram nessa lista por conta da dedicação da aluna. Aproveito para parabenizar também outros alunos da escola que obtiveram excelentes notas no Enem. Esse ótimo desempenho é decorrente de um trabalho intenso feito pelos professores, baseado na prática, na ampliação do repertório e no exemplo”, destacou a diretora.

Foto: divulgação