Um homem de 37 anos – identificado como Warlei Luís Gonzaga Machado – foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (dia 23), em Volta Redonda. O crime ocorreu em frente à uma agência de automóveis na Rua Santa Terezinha, no bairro Niterói, onde a vítima concretizava a compra de um veículo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma Ecosport dourada fechando o carro de Warlei. Ainda nas imagens é possível ver os criminosos encapuzados descendo do veículo, disparando diversas vezes contra o alvo e fugindo em seguida. Além da vítima, outras duas pessoas estavam no Kiia Sportage, mas não foram feridas. Uma mulher que, segundo informações preliminares, seria a dona do estabelecimento, foi atingida de raspão e levada para um hospital particular da cidade.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda e será investigado.

Imagens: Reprodução