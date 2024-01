A família de Álvaro Pereira Coutinho, um menino de apenas dois anos que morreu durante passeio na Bahia, informou que conseguiu arrecadar o valor necessário para realizar o traslado do corpo da criança, estimado em cerca de R$ 10 mil. O pequeno Álvaro perdeu a vida de forma trágica, ao entrar na piscina de um condomínio na cidade de Paulo Afonso, onde estava com a mãe e os irmãos.

A família, residente no bairro Vila Independência em Barra Mansa, estava passando as férias no estado e, após a tragédia, vinha buscando apoio para evitar que o corpo da criança fosse sepultado na cidade baiana. Após o acidente, familiares e amigos se mobilizaram para arrecadar os fundos necessários por meio de uma ‘vaquinha online’.

O acidente teria ocorrido durante um churrasco, pouco depois do horário do almoço. A mãe de Álvaro estava próxima e testemunhou quando o menino caiu na piscina. Bombeiros civis foram acionados e tentaram reanimar a criança no trajeto até o Hospital Nair Alves de Souza (HNAS) mas, infelizmente, a vítima não resistiu.

Devido à distância entre Paulo Afonso e Barra Mansa, aproximadamente 1,9 mil km, o traslado precisará ser feito por avião. Ainda não há uma previsão.

Foto: Arquivo pessoal