Diante dos intensos esforços para a recuperação do pavimento no km 228 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, pista de subida da Serra das Araras, a CCR RioSP anunciou a liberação das duas faixas no trecho. Anteriormente, apenas uma faixa estava liberada ao tráfego, causando retenções e congestionamento na região. A decisão foi tomada após uma minuciosa avaliação que confirmou a segurança das condições de tráfego.

A atenção dos usuários da rodovia ainda é necessária, já que os trabalhos de recuperação do sistema de drenagem profunda estão em andamento, podendo ocorrer algumas interdições durante a realização do serviço.

Vale lembrar que, no fim de semana, a equipe de inspeção da concessionária identificou uma ondulação na altura do km 228, na pista de subida da Serra das Araras no sentido São Paulo. O fato resultou em danos no pavimento, motivando a intervenção imediata para garantir a segurança dos motoristas que utilizam esse trecho da rodovia diariamente.