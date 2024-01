Na última sexta-feira (dia 26), dois homens, de 29 e 26 anos, foram presos no bairro Cruzeiro, em Pinheiral, durante ação da 93ª DP (Volta Redonda). Os policiais civis identificaram os suspeitos como líderes do tráfico de drogas na localidade e os relacionaram a um roubo a uma residência no residencial Mata Atlântica, no bairro Belvedere.

A dupla foi encontrada na Rua Manoel Torres, no bairro Cruzeiro, com parte dos materiais roubados, incluindo oito frascos de perfumes importados, três celulares, uma torradeira elétrica, jogo de copos de cristal, um processador elétrico, um espremedor de frutas, um par de tênis e uma mochila. A ação teve apoio de policiais militares do 28º Batalhão.

Continuando as buscas por suspeitos, os agentes recuperaram o veículo da vítima, um Ônix preto, por volta das 5h30min de hoje, na Rodovia do Contorno em Volta Redonda. O delegado Vinicius Coutinho informou que todos os envolvidos no roubo foram identificados e reconhecidos pela vítima.

Assalto

O assalto à residência ocorreu na noite de quinta-feira (dia 25), por volta das 22h, quando três criminosos invadiram a casa no residencial Mata Atlântica, no bairro Belvedere. A dona de casa, de 50 anos, e seus dois filhos foram ameaçados, e os assaltantes deixaram o local levando o carro da vítima e outros pertences da residência.

Os presos, indiciados por receptação, serão encaminhados ao sistema penitenciário, ficando à disposição da Justiça. O material recuperado foi apreendido, e as investigações prosseguem para apurar outros envolvidos no crime.