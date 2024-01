A chapa do Partido dos Trabalhadores (PT) para a prefeitura de Volta Redonda nas eleições de outubro aponta para uma mudança estratégica ao considerar a possibilidade de uma coligação mais ampla. O grupo em torno do pré-candidato, professor Alexandre Habibe, evidencia abertura para ter um candidato a vice-prefeito indicado pela Federação Partidária, envolvendo o PV e o PCdoB, ou até mesmo de outra sigla, desde que haja alinhamento ideológico.

Essa decisão de formar uma chapa não exclusivamente “puro-sangue” do PT reflete uma abordagem mais aberta na busca por construir um campo político popular para disputar as eleições municipais de 2024. A deliberação ocorreu em reunião da executiva local do partido na semana passada.

A escolha de um vice-prefeito de outro partido sugere a intenção de construir alianças e fortalecer a candidatura de Alexandre Habibe. Nas eleições de 2020, então pelo PCdoB, ele obteve 1,08% dos votos válidos (1.617), ficando atrás de Cida Diogo, do PT, que recebeu 2,31% (3.459 votos).

O cenário político em Volta Redonda promete ser dinâmico, com a possibilidade de uma chapa diversificada, representando diferentes perspectivas na tentativa de superar o favoritismo do atual prefeito Antônio Francisco Neto (PP). O desenrolar dessas negociações e a definição da chapa final serão observados de perto pelos eleitores e analistas políticos até as convenções partidárias, programadas para o período de 20 de julho a 5 de agosto.

Entretanto, é evidente que a esquerda na Cidade do Aço não marchará totalmente unida, ao menos no primeiro turno. O PSOL, por exemplo, sinaliza que deve mais uma vez apoiar o nome de Juliana Carvalho, que em 2020 ficou em sexto lugar nas eleições municipais, com 3.588 votos (2,40%). As divergências e estratégias distintas entre os partidos de esquerda podem adicionar complexidade ao cenário eleitoral.

Foto: divulgação