Frustação. Foi assim a manhã de terça-feira, dia 30 de janeiro, para os mais de 60 trabalhadores da empresa Engebras Engenharia e Montagens, que aguardam desde 2022 a audiência contra a empresa por não cumprir, na época, com os pagamentos. A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense ao assumir a entidade, em 16 de dezembro de 2022, teve o primeiro desafio de sua gestão, com a denúncia dos funcionários da Engebras, que prestava serviços dentro da Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, com os atrasados dos salários, cestas básicas, décimo terceiro salários e férias.

Com a denúncia, prontamente o departamento Jurídico do Sindicato, por meio do diretor Leandro Vaz e seus assessores, buscaram uma mediação junto ao Ministério Público do Trabalho, CSN e Engebras para uma resolução imediata, na qual o Sindicato dos Metalúrgicos conseguiu um o valor de R$ 181.00,00 referentes a serviços executados pela Engebras, que prestaram serviços a CSN.

“Nossa luta foi pela manutenção dos postos de trabalhos e pagamentos, mas em decorrência a situação precária que os trabalhadores estavam enfrentando, e a Engebras, com dificuldades de manter a prestação contratual com os trabalhadores, principalmente a de pagamentos salariais, houve a demissão. Entretanto, nós do departamento Jurídico do Sindicato acompanhamos todas as homologações para que nenhum trabalhador fosse ainda mais prejudicado”, disse Leandro Vaz, advogado e diretor jurídico do Sindicato.

Após realizarem as homologações, foi ingressado uma ação coletiva com os mais de 60 trabalhadores, tendo a primeira audiência marcada para o dia 30 de janeiro de 2024 no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, na 1ª Vara do Trabalho em Volta Redonda, mas o não comparecimento do advogado da Engebras, a audiência foi remarcada para o dia 12 de junho de 2024.

Já os trabalhadores que não compareceram ou tiverem dúvidas, podem procurar o advogado e diretor jurídico do Sindicato, Leandro Vaz, na sede da entidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.