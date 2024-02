Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) prenderam na manhã desta quinta-feira (dia 1) um homem, de 36 anos, condenado pelo crime de estupro. A prisão aconteceu no bairro Siderlandia, em Volta Redonda. O criminoso trabalhava em uma multinacional do ramo de petróleo e, após tomar conhecimento da condenação, estava tentado “negociar” a demissão para fugir com o dinheiro da rescisão. Segundo a Polícia Civil, ele vinha se escondendo entre Itaborai e Volta Redonda.

No ano de 2016, o criminoso violentou sexualmente a enteada, menor de idade. Após investigações da delegacia, foi julgado e condenado pela Justiça de Barra Mansa pelo crime de estupro com emprego de violência.

Nesta manhã, quando percebeu a presença de policiais civis, tentou empreender fuga, chegando a pular o muro e tentar se esconder na casa de um casal de idosos, que foram surpreendidos e se assustaram. Após ser localizado, o homem ainda tentou esboçar uma reação, mas se entregou quando foi avisado que os meios necessários seriam utilizados para contê-lo em caso de reação à empreitada policial.

O mandado foi expedido pela Justiça de Barra Mansa e agora o indiciado vai cumprir 14 anos de prisão.

Foto: Divulgação