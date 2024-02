Na manhã desta segunda-feira (dia 5) a prefeitura de Piraí formalizou a entrega de uma nova Van à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Pirai. Essa iniciativa, possível graças aos recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), representa um marco significativo no apoio à inclusão e educação de qualidade para a comunidade.

O veículo, com capacidade para transportar até 21 passageiros, é resultado do comprometimento da prefeitura em fornecer condições ideais para o transporte dos alunos da APAE. A nova Van não apenas proporcionará conforto e segurança durante as viagens, mas também promoverá a acessibilidade e integração dos estudantes atendidos pela instituição.

O prefeito Dr. Ricardo Passos expressou sua satisfação e comprometimento com essa importante ação. Ele destacou: “Hoje é um dia especial para Piraí, pois entregamos à APAE um meio de transporte que não apenas representa mobilidade, mas simboliza nosso apoio incondicional à inclusão e ao desenvolvimento de cada aluno. Esta conquista é fruto do esforço conjunto de toda a comunidade, e reforça o nosso compromisso com a construção de uma cidade mais justa e acolhedora para todos.”

Esta ação demonstra o empenho da administração municipal em fortalecer laços com organizações que desempenham um papel vital na promoção da inclusão e educação. A parceria entre a prefeitura e a APAE é essencial para criar um ambiente mais inclusivo e solidário em Piraí.

Agradecemos a todos os envolvidos nesse projeto e convidamos a imprensa local a compartilhar essa importante conquista para a comunidade de Piraí.