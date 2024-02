Angra dos Reis terá o maior Carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro. Serão mais de 80 blocos, cinco supershows gratuitos, música ao vivo em 10 pontos da cidade, além de matinês para animar a garotada. A festa começa na quarta-feira (dia 7) e só termina na terça-feira (dia 13).

A programação oficial será aberta pelo Bloco da Diversidade e Inclusão, criado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, que vai desfilar na quarta-feira, às 16h30. No mesmo dia haverá ainda os blocos da Feliz Idade e o dos Artistas.

Os blocos vão tomar as ruas de Angra de dia e de noite, em diversos bairros, incluindo a Ilha Grande. Aqueles que fazem parte da programação oficial terão à disposição toda uma infraestrutura fornecida pelo governo municipal e não vão precisar se preocupar com carro de som, equipamentos e segurança.

A região central, onde está concentrada a maior parte dos blocos, terá dois circuitos: um que inclui as ruas do Comércio e Coronel Carvalho, e outro testado, e aprovado, no ano passado, com Praia da Chácara e Praia do Anil.

Para manter a tradição dos blocos carnavalescos, a Prefeitura de Angra dos Reis fez um chamamento público onde ofereceu apoio cultural no valor total de R$ 347 mil para 61 agremiações. As cotas variam de R$ 1 mil a R$ 10 mil, dependendo de alguns requisitos como número estimado de componentes e tipos de som utilizados.

Os principais shows ficarão concentrados na Praia do Anil, porém outras 10 localidades terão palco, com iluminação especial e artistas da terra para animar a festa. O agito vai acontecer de sábado até terça-feira no Parque Mambucaba, Frade, Monsuaba, Itinga, Japuíba, Bonfim, Camorim, Jacuecanga e Vila do Abraão e Praia do Provetá, na Ilha Grande.

– A cada ano estamos fazendo um Carnaval mais grandioso para os nossos moradores e visitantes. Em 2024 o número de blocos na programação oficial já passou para 84. Além disso, teremos ainda cinco shows com bandas de pagode bem conhecidas. Ainda temos nossas belas praias e cachoeiras. Com tantas atrações, tenho certeza de que os meios de hospedagem e restaurantes ficarão lotados, ajudando no fomento da nossa economia – destacou o secretário de Eventos, João Willy.

As matinês para os pequenos foliões vão acontecer de sábado a terça-feira, às 16h, na Praça Zumbi dos Palmares, com a Fanfarra do Rodrigo.

O Carnaval é organizado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por meio das secretarias de Eventos e a de Cultura e Patrimônio, com o apoio da Associação Recreativa e Cultural dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Abcar), da Liga Independente dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis (Libcar) e da União dos Blocos Tradicionais da Cidade de Angra dos Reis (Ubtar).

GRANDES SHOWS

Uma novidade deste ano é o retorno de shows com artistas de renome no cenário nacional. As apresentações vão acontecer, gratuitamente, na Praia do Anil, sempre após o último desfile dos blocos na região central.

O grupo Molejo estará de volta à cidade na sexta-feira (9). Com mais de 20 anos de estrada, o Tá na Mente será a atração do sábado (10). No domingo (11), está mais do que confirmada a presença do Swing & Simpatia, grupo de pagode surgido nos anos 90. Angra terá ainda o pagode romântico do grupo Pixote na segunda-feira (12). Para fechar o Carnaval e deixar todo mundo com saudade da folia, na terça-feira (13) acontecerá um supershow com Sorriso Maroto. Seguindo a mesma linha do Pixote, não faltarão canções românticas para mexer com o coração dos apaixonados.

ILHA GRANDE

Além dos blocos que vão animar os moradores e visitantes, duas localidades da Ilha Grande vão receber palco com música ao vivo: a Vila do Abraão e a Praia do Provetá, onde acontece o tradicional Carnaval gospel.

VILA DO ABRAÃO

Sexta-feira, 9

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Balaio Carioca

0h – Tiago Olliveira

Sábado, 10

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Leo Mitto

0h – Grupo Aglomerou

Domingo, 11

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Juremeiros

0h – Letty

Segunda-feira, 12

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Mari Henrique

0h – Balaio Caioca

Terça-feira, 13

19h – Matinê com a Fanfarra do Rodrigo

22h – Juremeiros

0h – Sara Freitas

PRAIA DO PROVETÁ

De sábado a terça-feira – de 10 a 13

A partir das 19h – Carnaval Gospel

Participação da juventude do Provetá e convidados

PROGRAMAÇÃO DE SHOWS – PRAIA DO ANIL

(As apresentações vão acontecer após os desfiles dos blocos)



SEXTA-FEIRA – 9 DE FEVEREIRO

23h – DJ

1h – MOLEJO

SÁBADO – 10 DE FEVEREIRO

23h – DJ

0h50 – TÁ NA MENTE



DOMINGO – 11 DE FEVEREIRO

23h – Mari Henrique

1h – SWING & SIMPATIA

SEGUNDA-FEIRA – 12 DE FEVEREIRO

22h – DJ

23h50 – PIXOTE

TERÇA-FEIRA – 13 DE FEVEREIRO

22h – Ted Troll

1h – SORRISO MAROTO

PROGRAMAÇÃO DOS BLOCOS

(Horário e local das concentrações)

QUARTA-FEIRA – 7 DE FEVEREIRO

16h30 – BLOCO DO SOCIAL: INCLUSÃO E DIVERSIDADE – Praça Guarda-Marinha Greenhalgh, Centro

19h – BLOCO DA FELIZ IDADE – Cruzeiro (Rua do Convento São Bernardino de Sena), Centro

20h – BLOCO DOS ARTISTAS – Praça Guarda-Marinha Greenhalgh, Centro

QUINTA-FEIRA – 8 DE FEVEREIRO

20h – BLOCO ASSOMBROS DO CRUZEIRO – Cruzeiro (Rua do Convento São Bernardino de Sena), Centro

20h – BLOCO DO GODOFREDO – Rua das Flores, Vila Histórica de Mambucaba

21h – BLOCO DA NEGA… – Praça Chefe Cotta, São Bento

23h – BLOCO ELETRO FOLIA – Praça General Osório, Centro

SEXTA-FEIRA – 9 DE FEVEREIRO

17h – BLOCO DO PERNETA – Entrada Condomínio Morada do Bracuhy, Itinga

17h – COOPFOLIA – Em Frente ao Colégio Cooperar, São Bento

17h – LGBTQI+ – Praça da Porteira, Japuíba

18h – CALMA CALMA SUA PIRANHA – Avenida São José, em frente à Comida Mineira, Santa Rita 1

19h – BLOCO COMUNIDADE DA CAVA – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras), Centro

19h30 – BLOCO SUJO DE LAMA – Rua Barra Mansa (em frente à Senhor do Bonfim), Japuíba

20h – BLOCO PEZINHO INCHADO – Rua dos Suspiros (em frente à Pizzaria Bhering), Campo Belo

20h – BLOCO 6 DE JANEIRO – Praça General Osório, Centro

21h – BLOCO DAS PIRANHAS – CAPRICHOSOS DA VILA – Início da Avenida Francisco Magalhães de Castro, Parque Mambucaba

22h – BLOCO FURIOSA – Praça General Osório, Centro

22h30 – BLOCO DA NAÇÃO – URUBUZADA – Monumento 3 Reis Magos, Praia do Anil

SÁBADO – 10 DE FEVEREIRO

13h – BATUKE NUCLEAR – Próximo ao palco, Parque Mambucaba

14h – BLOCO UNIÃO UNIVERSITÁRIA – Praça General Osório, Centro

14h30 – BLOCO UNIDOS DA PAZ – Belém

15h – BLOCO UNIDOS DO CAMORIM – Rua da Pedreira, Camorim

15h30 – BLOCO FRADE FOLIA – Rua Boa Esperança (em frente à escola cívico-militar), Frade

17h – BLOCO AMIGOS DA JAPUÍBA – Praça do Suspiro, Campo Belo

17h – ACADÊMICOS DAS ROLAS E DAS PIRIQUITAS CANSADAS DO BONFIM – Portaria do Condomínio Refúgio do Corsário, Bonfim

18h – BLOCO DO REIZINHO MIRIM – Rua Moacir de Paula Lobo (antiga Rua das Palmeiras), Centro

18h – BLOCO DO BOMBA – Recanto dos Pescadores, Garatucaia

18h30 – BLOCO DAS PIRANHAS LOUCAS DO CARMO – Praça 6 de Janeiro, Morro do Carmo

19h – BLOCO UNIDOS DA PORTELINHA – Praça 6 de Janeiro, Morro do Carmo

19h – BLOCO ME CONECTA QUE EU VOU – Praça General Osório, Centro

19h – BLOCO DA VÓ NINA – Rua do Maneco / Casa da Vó Nina, Vila do Abraão, Ilha Grande

20h – BLOCO ACADÊMICOS DO CARAVELAS – Praça General Osório, Centro

21h – BLOCO PAREI DE BEBER E NÃO DE MENTIR – Ao lado do campo de futebol, Vila do Abraão, Ilha Grande

21h – BLOCO DA MALHAÇÃO – Rua Prefeito João Gregório Galindo (Texaco), Centro

22h – BLOCO CARNAVALESCO KI MERDA É ESSA – Rua Moacir de Paula Lobo (antiga Rua das Palmeiras), Centro

22h – BLOCO DO ENCRUZO – Próximo à Bica, Encruzo da Enseada

22h – BLOCO TÔÁ TÔA – Monumento 3 Reis Magos, Praia do Anil

DOMINGO – 11 DE FEVEREIRO

11h – CONDOMÍNIO CIDADÃO POUSADA DA GLÓRIA – Quadra do Condomínio

13h – BLOCO DAS PIRANHAS DO FRADE – Rua dos Pinheiros (Beco da Juquinha), Frade

13h – BLOCO DA PAZ – Rua Francisco Jerônimo (início da rua), Ariró

15h – BLOCO DA FOFOCA – Pousada Gabriel, Praia de Araçatiba, Ilha Grande

14h – PIRANHAS DO CENTRO – Praça General Osório, Centro

14h – BLOCO CAMORIM PEQUENO – Final da Rua Boa Vista, Camorim

15h30 – BLOCO DA ANTIGA – Praça General Osório, Centro

15h30 – BLOCO GORÓ BELEZA – Praça Chefe Cotta, São Bento

16h – BLOCO FURDUNÇO DA MADRASTA – Praça General Osório, Centro

16h – BLOCO UNIDOS DO BONFIM – Praia do Bonfim

18h – BLOCO RITMO QUENTE – Rua Frei Gaspar, Japuíba

18h – BLOCO CARNAVALESCO INÚTEIS DE GARATUCAIA – Rua D, esquina com a Rua M, Garatucaia

18h – BLOCO DOS MENDIGOS – Rua dos Cajueiros (em frente à quadra), Morro do Peres

18h30 – BLOCO UNIDOS DA PORTEIRA – Praça da Porteira, Japuíba

19h – BLOCO JACU ELÉTRICO – Praça Gelson de Souza (Praça do Village), Jacuecanga

19h – BLOCO DO REIZINHO – Rua Moacir de Paula Lobo (antiga Rua das Palmeiras), Centro

20h – BLOCO DAS PERUAS – Vila do Abraão

21h – BLOCO UNIDOS DA PRAIA VERMELHA – Rua das Flores (próximo ao cemitério), Vila Histórica de Mambucaba

21h30 – ESCORREGA SHOW – Condomínio Vale da Banqueta

22h – BLOCO ROSINHAS DA ILHA – Rua Nagib Mamed de Queiroz, Vila do Abraão, Ilha Grande

22h – BLOCO DO FUTEBOL DAS PIRANHAS DA MONSUABA – Rua Antônio Bertholdo da Silva Jordão (Campo dos Bandeirantes), Monsuaba

22h – BLOCO NIGHT BOYS FOLIA – Monumento 3 Reis Magos, Praia do Anil

0h – BLOCO VEM COM TUDO – Rua das Flores (2º ponto de ônibus), Vila Histórica de Mambucaba

SEGUNDA-FEIRA – 12 DE FEVEREIRO

15h – BLOCO TIPO COLÔMBIA – Rua João Pedro I (Rua da Pedreira), Camorim

16h – BLOCO PEIXINHOS DA ILHA GRANDE – Quadra de Esportes, Vila do Abraão, Ilha Grande

16h – BLOCO MUSTACHE FOLIA – Praça Rotary (Costeirinha), São Bento

16h – BLOCO PIRANHAS DO BONFIM – Praia do Bonfim

17h – BLOCO DAS PIRANHAS DO PERES – Rua dos Cajueiros (em frente à quadra), Morro do Peres

18h – BLOCO DO BALNEÁRIO – Praça Juiz Saragoza, Balneário

18h – BLOCO UNIDOS DE JACUECANGA – Rua Conde Maurício de Nassau (em frente ao Bar do Genecy), Jacuecanga

19h – BLOCO CHAMEGO UNIDO (BOLA DE NEVE) – Em frente à EM Frei Bernardo, Parque Mambucaba

19h30 – BLOCO UNS E OUTROS DE LADEIRA ABAIXO – Praça General Osório, Centro

20h – BLOCO DA CARIOCA – Bica da Carioca, Centro

20h – BLOCO FLA ILHA GRANDE – Campo de futebol, Vila do Abraão, Ilha Grande

22h- BLOCO CONEXÃO BAHIA – Praça General Osório, Centro

TERÇA-FEIRA – 13 DE FEVEREIRO

15h – VEM QUE TEM GARATUCAIA – Rua João Gomes, 10, Garatucaia

15h – BLOCO DO MARINAS – Estrada do Marinas

15h – BLOCO PIRANHAS DO CAMORIM – Rua João Pedro I (em frente ao bar do Zé Quintino), Camorim

15h30 – BLOCO SIRI GOSTOSO – Orla da praia, Itinga

17h – BLOCO REBOBINA – Praça General Osório, Centro

17h – BLOCO TUDO PELA DINHA – Vila do Abraão, Ilha Grande

18h – BLOCO CONEXÃO REKEBRA – Rua Pref. João Gregório Galindo (em frente à Viação Senhor Bonfim), Japuíba

19h – BLOCO AMIGOS NORDESTINOS – Em frente à quadra, Vila do Abraão, Ilha Grande

20h – BLOCO UNIDOS DA PORTEIRA – Praça José Pimenta (Campo da Porteira), Japuíba

21h30 – BLOCO AFRO REGGAE HOMOHEYN – Showpana dos Músicos, Vila do Abraão, Ilha Grande

22h – BLOCO QUARTA SEM LEI – Praça General Osório, Centro

22h – BLOCO GALERA DO ROCK – Monumento 3 Reis Magos, Praia do Anil

Imagem ilustrativa