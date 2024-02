A realidade recorrente de desastres naturais no estado do Rio de Janeiro, especialmente durante o verão, impacta negativamente muitas comunidades, que enfrentam dificuldades na reconstrução de suas moradias. Com o intuito de amparar os cidadãos afetados, o deputado estadual Vinicius Cozzolino (União) apresentou um projeto de lei que visa estabelecer um programa de doação de materiais de construção para as vítimas desses eventos climáticos.

“No mês de janeiro, mais uma vez o estado do Rio de Janeiro foi afetado pelas fortes chuvas, e muitas pessoas tiveram suas casas danificadas. A maioria dessas pessoas não tem condições de arcar com a reconstrução ou mesmo reparos, e por isso, decidi criar esse programa que vai ajudar essas pessoas a recomeçarem suas vidas”, explica Cozzolino.

Além da doação direta de materiais, a proposta contempla a possibilidade de o Poder Executivo instituir uma linha de financiamento, oferecida em condições facilitadas, com taxas de juros subsidiadas e também firmar parcerias com entidades da sociedade civil e empresas privadas para garantir a eficácia e abrangência das ações. Essa medida visa garantir um acesso mais amplo aos recursos essenciais para a reconstrução das moradias atingidas.