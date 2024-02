O presidente do PL de Volta Redonda e pré-candidato à Prefeitura, Mauro Campos, recebeu o presidente estadual do partido Novo, Rodrigo Resende, nesta sexta-feira (dia 9). O encontro teve como objetivo firmar aliança para as eleições 2024.

Segundo Mauro Campos, a união dos partidos será muito importante para construção de um projeto não só municipal, mas estadual e federal. “Com certeza é uma aliança para se comemorar. Vamos juntar mais força e partidos para fazer Volta Redonda melhor, nosso estado e um país melhor”.

Para Rodrigo Resende, a união trará excelentes resultados. “Vamos caminhar juntos para que Volta Redonda possa avançar”.