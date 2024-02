A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (dia 9), em Volta Redonda, um homem suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no bairro Vila Mury, após trabalho de monitoramento e inteligência utilizando, inclusive, o sistema de monitoramento de câmeras da Prefeitura de Volta Redonda “Cidade Monitorada”. Os agentes da 93ª DP, coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e delegado assistente José Carlos Neto, identificaram o elemento que estava realizando tráfico de entorpecentes em sua própria casa e, quando necessário, através do aplicativo de transporte de passageiro.

Os policiais se dirigiram ao endereço em carro descaracterizados e ficaram observando por algum tempo a movimentação em frente à residência do traficante. Em seguida, os agentes chamaram na casa e foram atendidos pelo próprio traficante que, ao perceber que se tratava de policiais, disse: “Perdi”. Com autorização do traficante, os policiais entraram no imóvel onde, já na porta da sala, foi possível ver, em cima da mesa uma balança de precisão, pinos para endolação, uma certa quantidade de pó branco e um tablete de substância branca.

Ao ser indagado a respeito do material, o suspeito admitiu se tratar de cocaína e disse que estaria preparando a endolação para a venda no Carnaval. Além da droga, foi encontrado um telefone celular e R$ 15 em espécie. No interior do seu veículo, havia mais três pinos contendo cocaína.

Diante dos fatos, os policiais o conduziram para 93º DP. O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação