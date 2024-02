Por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (dia 10), a equipe CHARLIE da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma ação intensa que resultou na apreensão de uma carga de maconha na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A ação teve início quando os policiais deram ordem de parada a um Fiat/Argo, com placas de São Paulo. O condutor desobedeceu à ordem e empreendeu fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas ao longo da Via Dutra. A equipe da PRF iniciou uma perseguição ao veículo suspeito, que culminou em um momento de confronto na altura km 293, próximo a Barra Mansa.

No referido trecho, a viatura da PRF conseguiu se aproximar do veículo em fuga, mas o condutor do Argo desviou intencionalmente, colidindo com a lateral direita da viatura policial, danificando o pneu direito e impedindo a continuação da perseguição. Contudo, a rápida ação dos policiais que estavam próximos ao Posto da PRF em Floriano, no km 293, possibilitou a troca de viatura, permitindo que a busca pelo veículo evadido continuasse.

A caçada terminou quando o veículo suspeito foi encontrado abandonado com as portas abertas no km 274, ainda em Barra Mansa. Uma revista no interior do carro revelou a presença de três caixas contendo um total de 51 tabletes de maconha. Apesar dos esforços, não foi possível encontrar os ocupantes do veículo neste momento.

A equipe da PRF realizou todos os procedimentos necessários, apreendendo o veículo juntamente com a droga encontrada e encaminhando a ocorrência para a 90ª DP (Barra Mansa).

Prisão do suspeito

A rápida divulgação e integração das informações entre as diversas forças de segurança pública na região foram fundamentais para o sucesso na prisão do suspeito envolvido no transporte da carga de drogas.

Graças à colaboração entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), entre outros órgãos, as informações sobre o caso foram rapidamente compartilhadas.

Por volta das 10h30, durante uma ronda rotineira, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da PMERJ avistou um indivíduo perambulando pela Rodovia Presidente Dutra, ainda na região de Barra Mansa. Ao abordá-lo, os policiais constataram que o indivíduo, de 37 anos e natural de São Paulo, apresentava informações contraditórias sobre sua presença na rodovia.

Diante da suspeita levantada e da comunicação prévia sobre o ocorrido, os policiais entraram em contato com a equipe da PRF, que prontamente reconheceu o indivíduo como o condutor fugitivo do veículo envolvido na ocorrência da madrugada. Ele foi detido e encaminhado à 90ª DP para os procedimentos legais, incluindo a lavratura do flagrante por tráfico de drogas e dano ao patrimônio público, devido à colisão intencional com a viatura da PRF. Outras acusações podem ser adicionadas conforme determinação do delegado responsável.

Foto: Divulgação