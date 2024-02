Uma tragédia familiar foi registrada na madrugada deste domingo (dia 11) no bairro Barreiro Cravo, em Volta Redonda. Forçada a tomar uma decisão desesperada para proteger a própria vida, uma mulher acabou matando a facadas o próprio filho, em meio a um surto de agressividade do rapaz.

De acordo com informações preliminares de uma fonte da Polícia Civil, a vítima – com idade em torno de 25 anos – que sofria de esquizofrenia e estava enfrentando uma deterioração em sua condição nos últimos dias, desencadeada por uma troca de medicação, entrou em surto e agrediu a mãe.

Diante do ataque violento, a mãe teria corrido para a cozinha da casa, onde, desesperadamente, tomou a decisão de se defender. A única forma de conter a agressão foi com o uso de uma arma branca, que acabou resultando da morte do rapaz.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e a mulher foi levada para o Hospital Nelson Gonçalves, no Aterrado, onde se encontra sedada e impossibilitada de prestar maiores esclarecimentos. A equipe médica responsável decidiu não liberá-la, temendo riscos de suicídio, dada a gravidade emocional do ocorrido.

O caso foi registrado na 93 DP (Volta Redonda) e há uma alta probabilidade de que o caso se configure como legítima defesa.