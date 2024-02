O prefeito Neto (PP) tem feito declarações ousadas em programas de rádio sobre seus planos para a cidade de Volta Redonda, afirmando que pretende torná-la o bastião da segurança no estado do Rio de Janeiro. Nas ruas, porém, a população se depara com uma realidade sombria, literalmente.

Recentemente, Neto anunciou a aquisição de 15 novas viaturas para a secretaria de Ordem Pública como parte de sua estratégia para aumentar a segurança. No entanto, para os moradores de Volta Redonda, a questão fundamental parece ser a falta de iluminação em várias vias da cidade. Um exemplo disso é a Rua Buenos Aires, no bairro São Lucas, onde os residentes têm vivido na escuridão por mais de quatro meses, sem solução à vista.

Diante das queixas da comunidade, a resposta das autoridades municipais tem sido insatisfatória, culminando em justificativas como a falta de lâmpadas para reposição. Um morador, que preferiu não se identificar por temer retaliações, expressou sua indignação: “É um absurdo ter que sair todos os dias de casa para buscar minha neta que chega em casa depois das 22 horas por temer pela segurança dela ao desembarcar do ônibus na 209 e ter que subir na escuridão que se encontra nossa rua.”

Outro morador lembrou que em 2021 foi aprovada pela Câmara de Vereadores uma mensagem do prefeito Neto criando a taxa de Contribuição Social e iluminação (Cosip), e questionou: “A partir de então começamos a população começou a pagar uma taxa de 8% sobre o valor do consumo de energia de cada morador que tenha gasto superior a 140 kWh (Kilowatt/hora) por mês. Onde está sendo aplicado esse dinheiro, se as ruas continuam às escuras?”

Além disso, a situação se agrava com a negligência em outras áreas, como a falta de manutenção na subida do “morro” da Rua Fagundes Varela até a Rua Chile, onde postes com lâmpadas queimadas, mato alto e árvores sem poda contribuem para um ambiente de abandono e descaso.

Diante dessas evidências, fica claro que as promessas do prefeito Neto de transformar Volta Redonda na cidade mais segura do estado estão longe de se concretizar. É hora de a administração municipal priorizar as necessidades reais da população e agir de forma eficaz para garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos.