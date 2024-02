Sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado adjunto Dr. Neto, agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, nesta quarta-feira (dia 14), no bairro Belmonte, um homem acusado de ser o gerente do tráfico de drogas na localidade. Em diligência no bairro Siderlândia, os policiais tiveram atenção voltada para uma motocicleta Honda XRE 300 dourada, onde tanto o piloto quanto o carona estavam sem capacete. Com isso, foi dada ordem parada, tendo o condutor desobedecido e fugido em alta velocidade.

A equipe deu início a uma perseguição quando, na Avenida Presidente Kennedy, o condutor, menor de idade, perdeu controle e caiu na via. O carona portava uma mochila, com um coturno, duas fardas ghilie, a quantia de R$ 310, um coldre, um cinto tático, um telefone celular e uma touca ninja. Contra ele, havia um mandado de prisão pendente, referente a operação KAUTAR, deflagrada em dezembro de 2022 em combate ao tráfico de drogas em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, os envolvidos receberam atendimento no local e foram encaminhados para o Hospital São João Batista. Enquanto os policiais permaneciam no local para a chegada dos bombeiros, suspeitos do tráfico local – ORCRIM “CV – COMANDO VERMELHO” – investiam contra eles, através de rádio comunicador, injuriando e ameaçando suas vidas. Apesar disso, os criminosos não foram ao local e não houve confronto armado. O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação