O Inmet emitiu, na tarde desta quarta-feira (dia 14), um aviso meteorológico especial de nível vermelho (grande perigo) para chuvas intensas em áreas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo com validade até as 18h desta quinta-feira (dia 15). Um ciclone subtropical deve se formar em alto-mar, a sudeste da cidade de Arraial do Cabo (RJ), com deslocamento para leste e, em seguida, para sul/sudoeste. O fenômeno vai provocar muita chuva no litoral norte de São Paulo até a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com maior atenção para a região da Costa Verde, incluindo os municípios de Angra dos Reis e Paraty.

A informação foi confirmada pela Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), em colaboração com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro Integrado de Meteorologia Aeronáutica da Força Aérea Brasileira (Cimaer/FAB) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em caso de persistência das condições atmosféricas e da intensificação do vento, o ciclone pode ser classificado como tempestade subtropical, podendo provocar ventos de até 83 km/h no entorno do ciclone, principalmente nos setores sul e sudeste, até a noite da próxima terça-feira (dia 20).

O alerta vermelho do Inmet é o nível mais alto de aviso para chuvas intensas, indicando grande perigo à população. Nesses casos, a orientação é:

Manter-se em local seguro, evitando áreas de risco como encostas, marginais de rios e áreas alagadas;

Ficar atento às informações, sempre acompanhando as notícias e seguindo as orientações das autoridades;

Ter um plano de emergência e estar preparado para sair de casa rapidamente, se necessário.

Em caso de urgência, ligue para a Defesa Civil de sua cidade, através do 199.

Imagem: Divulgação