Dados do Centro de Inteligência em Saúde (CIS) da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro mostram que em 2024, até o dia 15 de fevereiro, Volta Redonda tem registrados três óbitos em investigação por dengue. O município já contabiliza 1.403 casos da doença.

Em todo o estado, já são 41. 252 casos prováveis de dengue e 4 óbitos confirmados. O número já se aproxima do total de casos registrados em todo o ano de 2023, que foi de 51.526 casos prováveis e 32 óbitos.

Nesta quinta-feira (dia 15), a SES-RJ entregou mais conjuntos de equipamentos e insumos a cinco municípios com altos índices de dengue no estado. O material será usado para a montagem de centros de hidratação para pacientes com suspeita da doença em Piraí, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Vassouras e Volta Redonda, no Médio Paraíba e Centro-Sul fluminense. Com isso, chegará a oito o número de cidades com polos de hidratação instalados com os kits fornecidos pelo Governo do Estado. Em janeiro, Itatiaia, Resende e Três Rios foram os primeiros municípios a receber o material.

As cinco cidades vão receber os kits por apresentarem altas taxas de incidência da doença, calculadas na proporção dos casos por 100 mil habitantes. Em Piraí foram registrados 501 casos prováveis e a taxa de incidência está em cerca de 1.823 por 100 mil habitantes. O mesmo ocorre em Comendador Levy Gasparian, que tem 126 casos e taxa de incidência da doença em torno de 1.400 por 100 mil /hab. Engenheiro Paulo de Frontin contabiliza 151 casos e a incidência está em aproximadamente 1.200 por 100 mil /hab. Três Rios tem 696 casos prováveis e taxa de incidência de 880 por 100 mil/hab.

Imagem: Painel de Monitoramento de ARBOVIROSES Estado RJ