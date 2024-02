Uma situação de perigo iminente assombra os moradores da Rua 24, no bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda, onde uma cratera surgiu recentemente. De acordo com relatos, a causa do problema remonta a uma obra executada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR). Alega-se que os funcionários da autarquia obstruíram uma manilha e deixaram o terreno soterrado de maneira provisória, apesar dos alertas emitidos pela Associação de Moradores.

As fortes chuvas dos últimos dias, desencadeadas pela passagem de um ciclone subtropical, contribuíram para o agravamento da situação, deixando os terrenos saturados e aumentando o risco de deslizamentos de terra. Os moradores do Vila Rica/Tiradentes vivem com o temor constante de danos estruturais em suas residências.

“A Associação está fazendo o que pode. Os responsáveis foram alertados e só estão fazendo coisas erradas. Você não vê ninguém da Prefeitura de Volta Redonda nem da empresa da obra. Uma indignação total”, analisou Milton Pereira, o popular Miltão, presidente da Associação de Moradores. “O desespero é real. Estamos de mãos atadas vendo o pior acontecendo”.

O Saee-VR e a Prefeitura ainda não se pronunciaram sobre a situação.

Fotos: Arquivo pessoal