O juiz André Aiex, titular da 33ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e com passagem pela Comarca de Volta Redonda, emitiu uma decisão no caso do trágico incêndio que vitimou o goleiro Christian Esmério Cândido, aos 15 anos, no Centro de Treinamento George Helal, conhecido como Ninho do Urubu, em 8 de fevereiro de 2019. O Clube de Regatas do Flamengo foi condenado a pagar uma indenização de R$ 1,4 milhão tanto ao pai quanto à mãe do jovem atleta, além de R$ 120 mil ao seu irmão.

A determinação judicial também inclui o pagamento de uma pensão mensal de cinco salários mínimos aos pais de Christian. O juiz estipulou que a pensão seja paga até o ano em que o atleta completaria 45 anos, levando em consideração as peculiaridades da carreira de jogador de futebol, especialmente para um goleiro.

Aiex fundamentou sua decisão ressaltando a importância do pensionamento até a idade em que Christian alcançaria maior estabilidade financeira ou até o falecimento dos seus genitores, o que ocorrer primeiro. No entanto, o pedido de indenização feito pelo tio do atleta foi negado pelo magistrado.

Além da perda de Christian, a tragédia resultou na morte de outros nove jovens atletas da base do Flamengo e deixou três com lesões graves.

