Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante na noite de quinta-feira (dia 15) por tráfico de drogas em frente à Unidade Operacional da PRF em Piraí, na rodovia Presidente Dutra (BR-116). A infratora estava em um coletivo da linha São Paulo/SP x Afonso Cláudio/ES.

Durante uma blitz de repressão ao tráfico de armas e drogas da “operação Palladium”, policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um ônibus que transitava pela via na altura do km 233, em Piraí. Realizada a inspeção no interior do veículo com o apoio do Núcleo de Operações com Cães, foi encontrado dentro da mochila de uma passageira um tablete de crack e alguns fragmentos da droga, totalizando 1,54kg.

A mulher informou ter sido contratada por um homem através de aplicativo de mensagem para buscar o entorpecente em São Paulo e deixá-lo na rodoviária de Cachoeira de Itapemirim/ES. Ela não informou quanto receberia pelo ato delituoso.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª DP.