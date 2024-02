Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam na sexta-feira (dia 16) um homem, de 59 anos, apontado pela Polícia Civil como um dos principais estelionatários da cidade. Ele foi localizado no bairro Morada da Colina, onde o mandado de prisão preventiva foi cumprido.

De acordo com as investigações, o suspeito teria aplicado golpes em diversas pessoas, inclusive médicos da cidade, se valendo da profissão de Corretor de Seguros e, assim, enriqueceu ilicitamente do dinheiro de dezenas de vítimas, sob o pretexto de que estaria fazendo aportes financeiros .

Os golpes aplicados renderam ao estelionatário mais de R$ 2 milhões, sendo tal valor indicado por apenas uma das vítimas.

Buscando embaraçar as investigações, o homem foi a delegacia da Polícia Civil tentando se passar por vítima de supostos “agiotas” , sendo que estes, na verdade, estariam buscando o dinheiro investido de volta.

O homem ainda deixou uma carta de “despedida” e se escondeu, dando a entender que tinha morrido. Diante disso, a esposa dele fez o registro de ocorrência de desaparecimento. Entretanto, segundo a Polícia, tudo não passou de mais uma artimanha para enganar seus credores e confundir a polícia.

O preso será recolhido ao sistema penitenciário à disposição da Justiça.