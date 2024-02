O Volta Redonda finalizou a preparação para o jogo contra a Portuguesa-RJ, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, que acontece neste domingo (dia 18), às 18h10, no estádio Raulino de Oliveira. A atividade foi realizada no CT Oscar Cardoso e comandada pelo treinador Rogério Corrêa.

Os atletas iniciaram os trabalhos na academia, com alongamento e trabalho de força, junto aos preparadores físicos William Oliveira e Lucas Gonçalves. Na sequência, foram para o campo no CT Oscar Cardoso, realizando ajustes táticos e uma atividade de organização ofensiva e defensiva.

O técnico Rogério Corrêa vai fazer a sua reestreia no comando do Volta Redonda. O treinador – anunciado na tarde de ontem, teve dois dias para trabalhar a equipe, mas destacou que a qualidade do elenco pode ser um diferencial para sair com a vitória.

“Tivemos pouco tempo pra trabalhar antes do jogo contra a Portuguesa, mas aos poucos a gente vai conseguindo implementar o que a gente tanto deseja. O time é muito qualificado, tem bom potencial individual, agora a gente espera que eles consigam dar liga e a coletividade prevaleça, para que a gente consiga as vitórias e a classificação para a Taça Rio”, analisou.

Ocupando a 9ª colocação na Taça Guanabara com 08 pontos ganhos, o Volta Redonda conta com o apoio do torcedor para continuar na luta pela classificação para a Taça Rio. Feliz com o retorno ao Voltaço, Rogério Corrêa convocou a torcida tricolor para o jogo contra a Portuguesa.

“Estou muito feliz em estar no Volta Redonda. Aqui me sinto em casa e me sinto bem. Jogar no Raulino é fantástico e com o apoio do nosso torcedor é ainda mais incrível. Por isso venho chamar o torcedor do Voltaço para comparecer no Raulino amanhã. Que possamos fazer uma grande festa e embalar na competição com uma grande vitória. Espero todo mundo marcando presença e nos apoiando em busca da vitória e da classificação”, finalizou.

O Esquadrão de Aço terá três desfalques contra a Portuguesa. O meia Riquelmo está em tratamento no departamento médico, após sofrer um trauma no joelho esquerdo. Já os volantes Bruno Barra e Danrley, cumprem suspensão.