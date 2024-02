O Clube dos Funcionários será palco de intensas disputas de Padel nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, sediando a 1ª Etapa do Circuito Brasileiro da modalidade, organizado pela Associação dos Padelistas do Brasil (ABP). Os jogos ocorrerão na Praça de Esportes Tabajaras (PET), na VIla Santa Cecília, com uma programação que promete atrair tanto atletas renomados quanto amadores apaixonados pelo esporte.

Na sexta-feira, os jogos terão início às 18h, estendendo-se até a meia-noite. No sábado, a competição acontecerá das 9h à meia-noite; e no domingo, das 9h às 20h. Entre os destaques confirmados estão atletas renomados como Júlio Julianoti e JP Flores, juntamente com a presença de competidores internacionais. Ao todo, 20 das melhores duplas do Brasil competirão nesta etapa em busca da classificação para a próxima fase do Circuito.

Para ampliar o alcance do evento, todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal do Brasil Padel Tour no YouTube, proporcionando aos fãs do esporte a oportunidade de acompanhar as partidas de qualquer lugar. “Receber a 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Padel é motivo de orgulho para nós, mostra como o Clube está sendo notado por organizações esportistas do País”, afirmou Rafael Kenzo, subdiretor de Padel do Clube.

Torneio Aberto

Além da competição profissional, o Clube dos Funcionários também promoverá o Torneio Aberto de Padel 2024, realizado entre os dias 21 e 25 de fevereiro e 07 e 10 de março. As partidas serão divididas em diversas categorias, proporcionando a participação de jogadores de diferentes níveis e idades.O presidente do Clube, Gustavo Tramontin, ressaltou a importância de sediar eventos como esse, que não apenas promovem o esporte de alto nível, mas também incentivam a formação de novos talentos.

“Ao sediarmos torneios como esse, nós incentivamos a formação de novos atletas nas diferentes modalidades. A nossa moderna infraestrutura de quadras oficiais para jogos de Padel contribuí com a realização de eventos para disputas de alto nível.”, afirmou.O público pode assistir aos jogos mediante cadastro antecipado na secretaria do clube. Mais informações: (24) 2102-2750.

Foto: Divulgação CFCSN/Pedro Moraes