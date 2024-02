Todos os anos, alguns meses do calendário em todo o Brasil ganham cores especiais, com campanhas que promovem ações relevantes para a saúde pública. Entre eles estão a prevenção ao suicídio, às doenças cardiovasculares, às infecções sexualmente transmissíveis e aos diversos tipos de câncer; o incentivo ao aleitamento materno e à doação de sangue e órgãos; e a conscientização sobre autismo e segurança no trânsito e no trabalho, entre outros temas.

Em Angra dos Reis, na região da Costa Vede, a Secretaria Municipal de Saúde possui um calendário anual fixo para a realização dessas campanhas. No primeiro mês do ano, o Janeiro Roxo e o Janeiro Branco tiveram ações de educativas em unidades de saúde sobre hanseníase e saúde mental, respectivamente. Ao longo de 2024, estão previstas mais 17 campanhas em Angra (veja lista abaixo).

Essas iniciativas proporcionam uma abordagem ampla sobre as questões de saúde coletiva e ajudam a melhorar a qualidade de vida das pessoas, pois a maior parte delas estimula a adoção de hábitos saudáveis, o diagnóstico precoce para determinadas doenças. Entre os principais pontos positivos que as campanhas trazem para a sociedade estão:

Conscientização e prevenção

O principal objetivo das campanhas é focar na conscientização e prevenção de diferentes temáticas da saúde. Elas oferecem informações importantes para a população, promovendo a compreensão dos sinais de alerta, a importância dos exames preventivos e práticas saudáveis.

Combate ao estigma

Com os meses dedicados a temas como saúde mental, câncer, HIV/aids, autismo e doenças crônicas, as campanhas contribuem para a reduzir o estigma associado a essas condições. O diálogo aberto, sem tabus, e a disseminação de informações corretas ajudam a combater a desinformação e o preconceito.

Fortalecimento da saúde municipal

Como muitas das ações acontecem nas unidades de saúde dos bairros, a população se sente cada vez mais abraçada e convidada a ouvir sobre temas que, por diversas razoes, não são abordados com tanta frequência. Desta forma, além da conscientização, é possível criar um vínculo entre profissional da saúde e morador, fundamental para o desenvolvimento da saúde do município.

Calendário de campanhas em Angra dos Reis (2024)

Março Azul (Câncer Colorretal)

Abril Verde (Segurança no Trabalho)

Abril Azul (Autismo)

Maio Amarelo (Acidentes de Trânsito)

Junho Vermelho (Doação de Sangue)

Junho Laranja (Anemia e Leucemia)

Julho Amarelo (Hepatites Virais e Câncer Ósseo)

Julho Verde (Câncer de Cabeça e Pescoço)

Agosto Dourado (Aleitamento Materno)

Setembro Verde (Doação de Órgãos e Câncer de Intestino)

Setembro Vermelho (Doenças Cardiovasculares)

Setembro Amarelo (Prevenção ao Suicídio)

Outubro Rosa (Câncer de Mama)

Novembro Azul (Câncer de Próstata)

Novembro Dourado (Câncer Infantojuvenil)

Dezembro Laranja (Câncer de Pele)

Dezembro Vermelho (Prevenção de ISTs)

Foto:Luís Fernando Lara