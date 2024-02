Um policial civil do estado de São Paulo foi encontrado com drogas em um hostel na Ilha Grande, em Angra dos Reis. A Polícia Militar foi acionada após o agente, de 36 anos, ter sido denunciado por fumar dentro do quarto compartilhado e incomodar outros hóspedes, além de ter se envolvido em outras confusões.

Ao ser abordado, foram encontradas drogas e uma pistola glock 9mm com 16 munições. Ao todo foram apreendidos, além da arma, um pedaço de haxixe, uma tira de maconha, dois comprimidos de ectasy, três LSDs, um dichavador e três cogumelos.

O policial foi autuado por posse e uso de drogas e liberado. A arma foi devolvida, pois pertence à Polícia Civil de São Paulo.

O caso será apurado pela Polícia Civil.

Foto: Divulgação