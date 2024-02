Em ação coordenada pelo 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), policiais militares do 28º BPM (Volta Redonda), com informações do Disque Denúncia, apreenderam na noite de domingo (dia 18), em Barra Mansa, um revólver e munições, que pertenceriam um a integrante de tráfico de drogas da região. A ação ocorreu Rua Afonsina de Oliveira Rangel, no bairro Vila Maria.

Guarnição em patrulhamento e de posse da informação, de que no endereço mencionada, haveria uma residência conhecida por ser ponto de venda de drogas. Após serem autorizados pela moradora da casa, equipe no imóvel onde foi possível localizar o suspeito, de 22 anos, em um quarto. Em revista nesse cômodo foi encontrado um revolver calibre 38 da marca Taurus e com numeração suprimida e seis munições intactas do mesmo calibre.

Ele confessou pertencer a ele os itens apreendidos, e que seria para sua segurança contra a facção criminosa rival a dele naquele local. Disse também disse pertencer a facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Diante dos fatos, o preso e material apreendido foram levados à 90ª DP (Barra Mansa), onde foram tomadas as medidas sobre o caso e as apreensões.

Quem tiver informações sobre a localização de pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

Foto: Divulgação