O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), Gustavo Tutuca, visitou na manhã desta terça-feira (dia 20), a Rodoviária do Rio, uma das principais portas de entrada de turistas do Estado, responsável por movimentar milhões de passageiros todos os anos. A visita começou pelo novo Espaço de Apoio ao Turista #tônoRio, recentemente inaugurado pela Setur-RJ, em parceria com a Rodoviária do Rio S/A. A sala, de 52m2, fica na área de desembarque e conta com recepcionistas bilíngues para os turistas tirarem dúvidas e conhecerem opções de roteiros, atrativos, além da folheteria e artesanato das 12 regiões turísticas, que compõem o Estado. Tutuca foi recebido pelos diretores da concessionária Roberta Faria e Marcel Rocha, além da Head de Comunicação, Beatriz Lima.

“Com o aumento da procura por viagens de ônibus, principalmente nos últimos anos, o transporte rodoviário tem sido um grande propulsor da atividade econômica e turística de nosso Estado. Queremos estreitar ainda mais a parceria com a Rodoviária do Rio, aproveitando as ótimas instalações que conhecemos aqui, para divulgar os atrativos das 12 regiões turísticas do RJ”, disse Tutuca.

O Espaço de Apoio ao Turista #tônoRio abre a oportunidade de os viajantes conhecerem o Rio de Janeiro, além da capital e a possibilidade de apreciarem destinos de sol, praia, montanha, natureza e cultura, a apenas 3 horas de distância do Rio. Somente no Carnaval, a Rodoviária do Rio registrou meio milhão de passageiros em 16 mil ônibus.

“Além de representar mais um serviço de utilidade pública e de consolidação do turismo por ônibus, está em consonância com as melhorias que promovemos aos nossos passageiros e turistas na oferta de serviços de qualidade e de um receptivo de excelência. Aumentou muito a preferência da população e dos turistas (inclusive os estrangeiros) pela viagem rodoviária regular pela segurança, o conforto, a capilaridade de destinos e a economia do ônibus”, falou Roberta.

A Rodoviária do Rio já recebeu mais de R$ 90 milhões em melhorias como novas câmeras de segurança do circuito interno de TVS, novas lojas e serviços, além de ser o único com sistema de ar-condicionado do país. O horário de funcionamento do Espaço #tônoRio é das 10h às 18h, de segunda a domingo, e ficará disponível até 9 de abril.

Perfil da demanda turística

De acordo com última pesquisa (Dez / 2023) realizada pela concessionária Rodoviária do Rio S/A, 46% do movimento total de turistas do terminal está voltado para as cidades do Estado do Rio. Dessa fatia, 50% da demanda se dá para Região Costa do Sol (preferencialmente para Búzios, Arraial do Cabo, Saquarema, Iguaba, São Pedro d’Aldeia e Cabo Frio) e Serrana (preferencialmente para Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, Penedo).​Os 50% restantes estão divididos para outras regiões: Norte Fluminense, com 26%; Costa Verde, com 6% e Sul Fluminense (Vale do Paraíba), com 18%.​ Outro dado interessante é que houve um aumento de 20% no número de turistas estrangeiros que utilizam a Rodoviária do Rio nos últimos 3 anos.

A maioria utiliza o terminal para turismo também nas cidades do Estado.​ O perfil do passageiro também mudou. 51% dos usuários possuem grau de instrução com ensino superior e renda familiar até R$ 4.750.​ O público na faixa etária entre 18 e 40 anos compreende 55% dos usuários.​ 58% são mulheres e 42%, homens.

Foto: Divulgação