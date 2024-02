Agentes da 107ª DP (Paraíba do Sul) e policiais militares da região prenderam, na terça-feira (dia 20), um homem, de 32 anos, apontado como atual líder do tráfico de drogas do bairro Parque Morone, em Paraíba do Sul. Segundo as investigações, ele possui um vasto histórico criminal.

De acordo com os agentes, em maio de 2014, ele foi autuado duas vezes por tráfico de drogas. Em um dos casos, ele estava com uma grande quantidade de crack. Após permanecer quase 5 anos preso, o acusado deixou a cadeia, em 2019, e voltou a atuar no tráfico de drogas, no bairro Liberdade, onde foi preso novamente, em 2020.

Após a condenação, ele permaneceu na penitenciária até junho de 2023, quando saiu e passou a exercer a liderança do tráfico de drogas no bairro Parque Morone.