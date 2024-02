O governador Cláudio Castro anunciou, nesta quarta-feira (dia 21), que o estado do Rio vive uma epidemia de dengue, com quase 50 mil casos desde o início do ano, número 20 vezes mais do que o esperado. Quatro pessoas morreram em razão da doença. Um decreto será publicado no Diário Oficial confirmando a epidemia.

Castro ainda informou que foi criado um Centro de Operações de Emergência Dengue para ampliar estratégias de vigilância. Serão ampliadas salas de hidratação em 22 UPAs. Além disso, o estado reforçará o número de médicos e enfermeiros nas UPAs. O governo convocará prefeitos para avaliação de atendimento.

A taxa de crescimento da dengue atinge 92 cidades. Até agora, 49.405 pessoas foram infectadas, com destaque para o aumento em janeiro. Mais de 60 cidades têm incidência acima de 500 casos por 100 mil habitantes.