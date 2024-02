O Governo do Estado acompanha de perto a situação nos municípios afetados pelas chuvas da noite de quarta-feira (dia 21). As secretarias de Defesa Civil, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Inea, Infraestrutura e Obras Públicas e Cidades estão com equipes nos locais atingidos, realizando o levantamento e o monitoramento dos estragos e verificando quais serviços serão necessários para a recuperação das áreas atingidas. A determinação foi dada pelo governador Cláudio Castro, que já atua, desde ontem, junto às prefeituras para atender a demanda de cada uma das cidades.

“Estamos trabalhando de forma integrada com as prefeituras para agilizarmos o atendimento aos locais afetados. Técnicos das nossas secretarias já estão atuando a todo vapor nos municípios prejudicados pelas fortes chuvas, para atender toda a população que necessita de ajuda. Presto a minha solidariedade às famílias vítimas dessa tragédia”, disse Castro.

A Secretaria de Estado de Defesa Civil já realizou mais de 130 atendimentos relacionados às chuvas nas últimas 24 horas. Até o momento, foram confirmadas duas mortes: uma em Japeri e outra em Barra do Piraí.

Equipes da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas atuam em deslizamentos de terra ocorridos na RJ-125, na altura do km 9 e na rodovia RJ-127, que está interditada, na altura de Palmeira da Serra.

A Secretaria de Desenvolvimento Social segue trabalhando com as prefeituras contabilizando as pessoas que estão desabrigadas, desalojadas e que necessitam de ajuda imediata.

Atuação do Governo do Estado

Desde o início das chuvas de verão o estado já disponibilizou mais de 100 maquinários, como caminhões e retroescavadeiras para a limpeza dos locais atingidos. Mais de 10 mil refeições foram entregues à população afetada, além de cestas básicas, fardos de água, colchões e kits de limpeza.

O Governo do Estado está investindo, por meio do PactoRJ, R$4,3 bilhões em obras, entre elas, ações do Limpa Rio (R$ 550 milhões).

Nos últimos três anos, foram realizadas 2 mil intervenções para drenagem, dragagem, pavimentação asfáltica, contenção de encostas e obras de micro e macrodrenagem pluvial para prevenção de enchentes e desastres naturais em todo o estado.