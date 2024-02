A porta do helicóptero em que o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, estava, se soltou durante o sobrevoo em Barra do Piraí, na manhã desta sexta (dia 23). Junto com o chefe do Executivo barrense estavam representantes do governo federal e das cidades atingidas pelas chuvas da quarta (dia 21).

O incidente aconteceu enquanto eles estavam sobrevoando os pontos atingidos em Barra do Piraí.

A porta da aeronave acabou caindo em uma residência no bairro Matadouro. Apesar do susto, ninguém se feriu. Equipes do Corpo de Bombeiros e também agentes da Policia Civil estiveram no local.

Foto: reprodução da internet