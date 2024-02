Uma família foi vítima de um assalto na noite da sexta-feira (dia 23), enquanto estava dentro de um carro no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. Dois criminosos, vestindo roupas semelhantes às do Exército e armados com uma pistola, abordaram o veículo.

Dentro do automóvel estavam duas mulheres, um homem, uma criança, um bebê e um idoso. Os criminosos renderam motorista e passageiros e fugiram levando o carro, um Golf branco.

Horas depois, o veículo foi encontrado abandonado na Rua Alvorada, no bairro Moinho de Vento. O caso foi registrado na delegacia da cidade e imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial na região devem ajudar nas investigações.

Foto: Reprodução