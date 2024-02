Um homem de 53 anos foi preso na sexta-feira (dia 23) em Volta Redonda por importunação sexual dentro de um ônibus. O fato ocorreu enquanto o coletivo passava pela Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro. Segundo a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), ele esfregou suas partes íntimas em uma adolescente de 17 anos.

Os passageiros, indignados com a situação, seguraram o homem e solicitaram ao motorista que parasse o veículo ao avistarem uma viatura da Polícia Militar nas proximidades. Em depoimento, uma testemunha relatou que também foi vítima de importunação pelo mesmo homem no início do mês, mas não procurou a delegacia para registrar o ocorrido.

O suspeito, que já havia sido preso por esse mesmo crime em 2022, foi encaminhado à Deam, onde o caso foi registrado. Ele responderá por importunação sexual, crime que pode resultar em até 10 anos de prisão se condenado.