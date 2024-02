A Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, foi palco de um espetáculo de cores, ritmo e alegria, no sábado (dia 24), com o desfile do Bloco da Vida, que contou com apoio e incentivo do UniFOA.

Com o enredo “A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte”, os 500 foliões, divididos em dez alas, apresentaram-se com quatro carros alegóricos, comissão de frente, porta-bandeira, mestre-sala, rainha da bateria e 50 destaques. Os foliões passaram pela Rua 14 e seguiram da Praça Brasil até o antigo Escritório Central da CSN.

Ricardo Ballarini, gestor do Banco da Cidadania, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, destacou a beleza, alegria e vitalidade que caracterizaram o desfile do Bloco da Vida. “Essa é uma oportunidade para quem perdeu a apresentação no sábado de Carnaval e também para quem viu e quer reviver a emoção que os componentes da Melhor Idade de Volta Redonda entregaram na avenida”.

O prefeito Antonio Francisco Neto expressou sua gratidão ao UniFOA e à Fundação Oswaldo Aranha (FOA), que possibilitaram essa ação cultural significativa para a cidade. “Vamos voltar em breve a ser o maior bloco da Melhor Idade do país.”

O presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado, expressou sua alegria em fomentar a cultura na cidade e ser um grande parceiro do poder público. “É um orgulho para nós contribuir para eventos que enriquecem a cultura local, promovendo a integração com a alegria e segurança. Estamos comprometidos em continuar sendo uma peça fundamental nesse apoio cultural”.

Foto: Cris Oliveira Soares