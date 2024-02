Policiais militares do 28º Batalhão apreenderam nesta segunda-feira (dia 26), em Barra Mansa, um adolescente, de 17 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação do Grupo de Ações Táticas Especiais (GAT) ocorreu na Travessa Duarte, no bairro Getúlio Vargas, e foi conduzida pelos sargentos Rondinele e Flávio e os cabos Igor e Tulio.

Segundo o registro apresentado na 90ª Delegacia de Polícia, o jovem estaria armazenando drogas para distribuição na região, sendo considerado o gerente do tráfico local, sob influência da organização criminosa Comando Vermelho.

Ao abordar o suspeito em sua residência, os policiais foram autorizados a entrar e encontraram, em uma sapateira na cozinha, dois rádios comunicadores com base, além de três munições calibre 9mm e quatro munições calibre 38. No quarto do suspeito, sob a cama, estava uma pistola 9mm, municiada e carregada com 15 munições, além de um carregador sobressalente com mais 15 munições do mesmo calibre. Também foi encontrada, na gaveta da cômoda, a quantia de R$ 245 em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado para a delegacia e autuado pelos crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele já possui três anotações criminais, sendo uma por associação para o tráfico de drogas e duas por tráfico de drogas. Segundo informações, o jovem ainda teria participado do ataque armado à Vila Delgado na última semana. Todo o material foi apreendido e apresentado na 90ª DP.

Foto: Divulgação