Policiais penais da Divisão de Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), prenderam na manhã desta segunda-feira (dia 26), em Volta Redonda, um homem de 29 anos, foragido da Justiça, supostamente ligado a facção Terceiro Comando Puro (TCP) e gerente geral do tráfico de drogas da comunidade Belo Horizonte. Ele foi recapturado no bairro Belo Horizonte, após trabalho de intenso de análise de dados e ajuda do Disque Denúncia.

Considerado de alta periculosidade, o homem ingressou no Sistema Penitenciário no ano de 2017, respondendo pelos crimes de Violência Doméstica e Associação para o Tráfico. Em dezembro de 2019, reingressou ao Sistema pelo crime de Tráfico de Drogas e Resistência. No mês de dezembro do ano passado, foi beneficiado com a Visita Periódica ao Lar (VPL), o “Saidão de Natal”, como o benefício é conhecido, não retornando a Unidade Prisional como previsto na Lei de Execução Penal.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura, pelo crime de Tráfico de Drogas, onde fora condenado a uma pena de oito anos de reclusão em regime fechado.

Após ser dada voz de prisão, o evadido não tentou resistência e foi conduzido à 93ª DP (Volta Redonda), para cumprimento de mandado de prisão, e, posteriormente, à SEAP-RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.