Um grupo composto por cinco criminosos encapuzados e armados realizou um assalto no supermercado Atacadão nesse domingo (dia 25), em Volta Redonda. O estabelecimento fica localizado na Rua Dois, no bairro Vila Rica / Tiradentes. O roubo durou cerca de quatro horas.

Segundo informações da Polícia Militar, os bandidos invadiram o supermercado pelos fundos, por volta da meia-noite, antes que as portas do estabelecimento fossem fechadas. Uma vez dentro, a quadrilha rendeu a gerente e prendeu duas funcionárias em uma sala, enquanto saqueava o cofre e o mercado.

Os criminosos tentaram saquear outro cofre, sem sucesso, e ainda levaram o HD com as filmagens do local, danificando as câmeras de segurança. A sala de bebidas e cigarros também foi alvo do grupo.

Ainda não há informações sobre o prejuízo total sofrido pelo estabelecimento. O caso foi registrado na delegacia e está sob investigação.