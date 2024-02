O ex-governador Pezão e o deputado federal Dr. Luizinho conseguiram encontrar uma saída para os constantes engarrafamentos na Serra das Araras. Segundo a Coluna de Ricardo Bruno, do jornal Agenda do Poder, em articulação com ministro dos Transportes, Renan Filho, os políticos conseguiram obter a federalização da estrada da Serra do Piloto, que liga Rio Claro a Mangaratiba. A intenção é reduzir o tráfego na Serra das Araras em função do início das obras de construção da nova pista de descida.

Com aval do governador Cláudio Castro, o governo federal teria se comprometido a recuperar totalmente a rodovia fluminense a fim de que se transforme numa alternativa aos usurários da Dutra no acesso ao Rio. Com o uso exclusivo de carros de passeio, a via liga a Dutra a Rio-Santos e ao Arco Metropolitano.

“Será uma saída para todos os moradores do Sul Fluminense e aos que vem de São Paulo com destino ao Rio. A ampliação das pistas da Dutra na serra tende a deixar a situação complicadíssima. Será importantíssimo para o Rio”, comemora Pezão.