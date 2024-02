O prefeito Rodrigo Drable (SD), acompanhado pelo secretário de Governo, Luiz Furlani, esteve na quarta-feira (dia 21) no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, para uma reunião com o governador Cláudio Castro (PL). Além de discutir questões referentes ao desenvolvimento do município, também foram abordadas as eleições de outubro, quando Furlani disputará a sucessão de Rodrigo.

“Cláudio Castro tem demonstrado estar atento às necessidades de Barra Mansa, inclusive visitando nossa cidade em diversas ocasiões e colocando sua equipe à disposição. Discutimos sobre investimentos, intervenções e ações cruciais do governo estadual a serem realizadas em nossa cidade”, destacou o prefeito.

O secretário de Governo, por sua vez, ressaltou a importância da reunião e expressou otimismo em relação aos investimentos discutidos. “Foi um encontro muito produtivo, no qual o governador reafirmou seu compromisso com nossa cidade. Temos boas novidades pela frente e continuamos trabalhando incansavelmente pelo melhor para Barra Mansa”, concluiu Furlani.

Foto: divulgação