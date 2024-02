A equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda, sob a coordenação da delegada titular Dra. Juliana Montes, prendeu na noite da segunda-feira (dia 26) um homem, de 31 anos, acusado de tentativa de feminicídio contra a própria sogra, na época com 60 anos. O crime ocorreu em novembro de 2022.

O indivíduo, contra quem havia um mandado de prisão em aberto, é acusado de agredir a idosa com uma barra de ferro e, em seguida, estrangulá-la com um cinto. O crime foi praticado na residência da vítima, no bairro Eldorado. Por sorte, a mulher foi salva, pois sua filha chegou ao local e acionou a polícia, fazendo com que o agressor fugisse naquele dia.

Sua captura só foi possível agora, após o indivíduo ser reconhecido por um policial. Após os procedimentos legais na unidade, o acusado será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.

Foto: Divulgação