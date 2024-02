Um acordo firmado pelo Governo do Estado e a TAP Air Portugal vai aumentar a oferta de voos da companhia aérea para o Rio de Janeiro. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (28/02), pelo governador Cláudio Castro durante a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), uma das maiores feiras do setor. A carta de intenções – também assinada pelo secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, e o presidente da TAP Air Portugal, Luís Rodrigues – prevê a promoção dos atrativos do Estado do Rio na Europa por meio de campanhas e eventos.

“O Rio de Janeiro é o portão, o cartão-postal, a vitrine do Brasil. No ano passado, recebemos quase 1,2 milhão de turistas internacionais e recuperamos o patamar de 2019, na pré-pandemia. Isso é resultado do trabalho que fizemos de promoção do estado pelo mundo, além da realização de grandes eventos, como o G20. O governo tem ainda investido para melhorar as condições para que as empresas aéreas operem no Rio. Temos uma importante atuação na retomada do protagonismo econômico e turístico do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão”, afirmou o governador.

Atualmente, a TAP tem 12 voos semanais de Portugal para o Rio de Janeiro, sendo 10 saindo de Lisboa e dois do Porto. A partir do próximo verão europeu, que começa em março, a rota Rio – Lisboa ganha mais dois voos semanais. Assim, o estado passa a ter um total de 14 voos para Portugal, semanalmente.

“A Europa é um mercado fundamental para o turismo do Rio de Janeiro. Desde o ano passado, temos feito um trabalho importante de promoção dos atrativos turísticos do estado, avançando nas parceria com companhias aéreas, operadores de turismo e outras empresas do setor. A TAP tem sido uma grande aliada nessa missão de aumentar ainda mais o fluxo turístico da Europa para o Rio”, disse Tutuca.

Com um estande próprio, o Governo do Estado promove na feira os atrativos das 12 regiões turísticas fluminenses e oferece uma experiência imersiva com imagens das 92 cidades. Também foi montado um espaço instagramável e balcões de atendimento.

A BTL tem os dois primeiros dias dedicados a profissionais da área e os outros três abertos ao público. Além dos estandes dos destinos, o evento conta também com uma ampla programação com palestras, degustações, conferências, espaços de networking para os profissionais e atividades culturais para o público em geral.

Foto: Divulgação