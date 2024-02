Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante na madrugada desta quarta-feira (dia 28), no bairro Retiro, em Volta Redonda. Ela é acusada de agredir a própria filha, de apenas oito anos de idade.

Segundo a Polícia Militar, um vizinho da família acionou os agentes após socorrer a criança, que estaria machucada, suja e com fome. De acordo com as informações, a mãe admitiu ter batido na menina e alegou ter consumido duas garrafas de cerveja.

O Conselho Tutelar foi acionado e o caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), no bairro Aterrado. A mulher permanece detida.

Cabe destacar que bater no filho é crime, configurando-se como maus tratos, de acordo com o previsto no Art. 136 do Código Penal Brasileiro. Além disso, a Lei Menino Bernardo (antes chamada Lei da Palmada) modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, garantindo às crianças o direito de uma educação sem castigos físicos, tratamento cruel ou degradante.